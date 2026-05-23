俳優の佐藤二朗が２３日、都内で原作・脚本・主演を務めた映画「名無し」（城定秀夫監督）の公開記念舞台あいさつに登場した。今作は、目に見えない凶器で人を殺めることができる山田太郎（佐藤）が、“名無し”の怪物として生きる希望や絶望を描いたサイコバイオレンス。佐藤は「５年前にニコタマ（二子玉川）に家族３人で行って、公園で家族やみんなが遊んでいるのをボーッと見てている時に思いついた作品。１人で考えてこし