米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの去就を巡って、米スポーツ専門放送局「ＥＳＰＮ」が移籍先候補として６球団を挙げた。八村は２０２３年にレイカーズと結んだ３年契約が満了し、今オフにフリーエージェントとなる。レイカーズが引き留めへ準備を進めるほか、複数球団からの関心が取りざたされている。そうした中、ＥＳＰＮがオフの去就が注目される選手たちの動向を特集。八村の移籍について伝えた。「最適なチーム