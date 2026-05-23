テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）の公式サイトが２３日に更新され、今月１８日の放送内容について謝罪しお詫び文を掲載した。番組内で、歌手でタレント・あのが嫌いな芸能人としてタレントの鈴木紗理奈の名前を出し、物議を醸していた。鈴木に「大変不快な思い」をさせたことを謝罪し、あのに対しても「本意ではない形」になったことを詫びた。「お詫び」「５月１８日放送『あのちゃんねる』放送内容に