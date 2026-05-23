◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２３日・バンテリンドーム）広島・森下暢仁投手が初回に逆転を許した。小園の適時打で先制した直後の初回。１死から山本、ボスラーに連打を浴び一、三塁。細川の右犠飛で同点を許した。なおも２死二、三塁から石伊に左前へ勝ち越し打を献上した。試合前時点でイニング別最多７失点の初回に得点を許した。森下は対中日戦で２４年８月２７日（バンテリンＤ）から９戦９敗。苦手な相手に初回