台風で電線が切れたことを想定し、復旧させる訓練がありました。 鹿児島市谷山港にある九州電力送配電の技術訓練場です。 訓練には配電技術者およそ70人が参加しました。 訓練は台風や大雨などの災害で電線が切断されたとの想定で行われました。 職員らは8つの事業所ごとにチームを作り、電線の復旧作業にあたりました。 (参加した職員)「これからも技術力を磨き早期復旧を目指したい」 (九州電力送配電 配