日本エアコミューターは、奄美大島・大和村にあるアマミノクロウサギミュージアム「QuruGuru」へ寄付金を贈りました。 JAC＝日本エアコミューターは、先月から、飛行機の機内販売で、奄美の生き物をモチーフにしたアクセサリー＝チャームを販売しています。 今回、売り上げの一部を寄付したもので、寄付金は「QuruGuru」で行っているけがなどで野生復帰が難しいアマミノクロ