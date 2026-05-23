オークスを制して2冠達成・ジェンティルドンナ（c）SANKEI 2012年のオークスを制覇したジェンティルドンナ。 桜花賞馬ながら乗り替わり、血統や走法からくる距離不安などが囁かれ、当日は3番人気に甘んじたものの、当時のレコードタイムを大幅に更新する圧巻のパフォーマンスで牝馬二冠に輝いた。秋には秋華賞も勝ち、牝馬三冠を達成。 引退するまでGⅠ7勝を挙げた名牝の現役時代について、石