２３日、ガス爆発が起きた留神峪炭鉱で救援活動に当たる車両。（沁源＝新華社記者／曹陽）【新華社太原5月23日】中国山西省長治市沁源（しんげん）県の通洲集団留神峪（りゅうじんよく）炭鉱で22日に発生したガス爆発事故は、23日時点で82人の死亡が確認された。救助活動は現在も続いている。