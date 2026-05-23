ボートレース徳山のG3オールレディースは23日の最終日12Rで優勝戦が行われ、小野生奈（37＝福岡）がインから逃げ切って1着。昨年11月10日の宮島G3オールレディース以来となる通算27回目の優勝を飾った（徳山では昨年8月30日のヴィーナスシリーズ第12戦に続く通算4回目のV）。2着に大橋栄里佳、3着は三浦永理が入り3連単＜1＞＜6＞＜2＞は1万4460円（30番人気）。デビュー初の優勝戦進出で初優勝を狙った地元の寺田空詩がカド4