中日ドラゴンズ・涌井秀章投手（39）の妻でモデルの押切もえ（46）が20日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスに励む、しなやかな美ボディを公開した。【動画】「お…お美しい…」「脚長い〜」開脚を披露！46歳・押切もえのピタッとウェア姿押切は「ピラティス記録」と書き出し、「普段使っていない奥の方の筋肉を動かしてきました」と報告。投稿された動画では、ピタッとしたボディラインがあらわなウェア姿で、マシンを