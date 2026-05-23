元乃木坂46でタレントの和田まあや（28）が23日までに自身のインスタグラムを更新。21日に東京ドームで開催された乃木坂46の3代目キャプテン梅澤美波（27）の卒業コンサート後の集合写真を投稿した。自身のインスタグラムで「1期生の楽屋では一曲目は空扉から始まって、上空登場なんじゃないか！とひなちまが予想していました」とつづり始めた。「一曲目に空扉のイントロ流れて、梅ちゃんが上空に登場した時、私達は客席で「