グラビアアイドルの三橋くんが20日、自身のXを更新し、水着姿の無加工写真を投稿した。【写真】横乳ハミ出てる！バスト100cm水着姿の三橋くん15日に1st写真集を発売した三橋くんは、「24歳本気の無加工どうですか？」と、布面積が少な目な黒水着写真を投稿。先日、「バスト100cm超えました」と報告したように、豊満ボディを見ることができる。また、以前のXアカウントは、なぜか凍結してしまい改めて「40万人いるアカウント