高市早苗首相は、6月15〜17日にフランスで開かれる先進7カ国首脳会議（G7サミット）出席を前に外交ラッシュを迎える。フィリピンのマルコス大統領による国賓来日を皮切りに、太平洋島しょ国や東南アジアの首脳との会談も模索。サミット直前には英国、イタリア訪問を調整している。安全保障分野や、中東情勢を受けたエネルギーの安定供給を巡り連携強化を図る狙いだ。「高市内閣では、平和と繁栄を創る『責任ある日本外交』を展