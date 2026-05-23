◇東京六大学野球春季リーグ戦第7週第1日明大1―0法大（2026年5月23日神宮）法大・助川に抑えられていた明大打線が、ワンチャンスをものにして先勝した。延長10回までわずか2安打。11回2死から福原聖矢主将（4年＝東海大菅生）が内野安打で出塁すると光弘帆高（同＝履正社）が右翼線に決勝の二塁打。この1点を平嶋桂知（2年＝大阪桐蔭）―松本直（4年＝鎌倉学園）のリレーで守り切った。「福原が走ってくれたんで思い切