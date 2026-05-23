主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月22日（金）に放送された第5話では、主人公の保険金を狙う狡猾な不倫カップル高坂美月（桜井日奈子）と砂山ケンジ（高橋光臣）の出会いのきっかけが判明。普段はあくどい2人だが、その出会いは意外にも感動的なエピソードで…。【映像】“不倫カップル”美月とケンジの意外な出会い◆「それ、ママが世界で一番好きなパン」余命