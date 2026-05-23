マンチェスター・ユナイテッドは22日、マイケル・キャリック暫定監督(44)が2028年までの新契約を締結し、引き続きトップチームを率いることを発表した。クラブレジェンドのキャリック氏は今年1月、ルベン・アモリム前監督の後任として暫定監督に就任。最初の2試合でマンチェスター・シティとアーセナルに勝利し、プレミアリーグ月間最優秀監督賞を受賞した。ユナイテッドはキャリック氏の就任後、16試合中11勝。プレミアリー