【写真】宮舘涼太が宙を舞う！華麗なる回し蹴りを捉えた“奇跡”的ショット Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、宮舘のアクションショットを公開した。 ■宮舘涼太が宙を舞う！圧巻のアクション 同ドラマ公式Instagramでは、【第8話今夜11時放送】と、鳥の絵文字を添えて4点の写真を公開した。 1枚目はスーツ姿のエ