◇MLB ブリュワーズ 5-1 ドジャース(日本時間23日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースのマックス・マンシー選手が死球を受け途中交代。デーブ・ロバーツ監督は試合後、マンシー選手が今後2試合欠場する見込みと明かしました。8回2アウト1塁の場面、1ボール2ストライクからの6球目、95.5マイル(約153.7キロ)のシンカーが右手首付近に直撃。大きな声を出して跳びはねて痛がったマンシー選手は、1塁方向へ数歩歩くも途中で