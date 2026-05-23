ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」が２３日、放送され、ゲストで登場した黒髪ロングの女優に「あまりの変わってなさにビックリ！」「変わらないなあ一気に目が覚めた」「５４！なんで老けない！」「久々に見たけどレベチで美しい」などとＳＮＳ上が騒然となった。チェックのブラウスにふんわりした水色のスカート、サラサラの黒髪をゆるふわウェーブにして登場したのは、牧瀬里穂（５４）。ナチュラルメイ