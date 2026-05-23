下水に含まれる微量のインフルエンザウイルスを調べて、約１週間後の流行状況を予測する手法を、大阪大と大阪健康安全基盤研究所などのチームが開発した。Ａ型とＢ型の区別もでき、感染予防策を講じる手立てとなると期待される。インフルエンザの流行状況は現在、特定の医療機関が１週間に診断した患者数を保健所に報告し、国がまとめている。集計には時間がかかり、公表されるのは少し前のデータになる。チームは２０２３〜