金沢市役所金沢西署は23日までに、勤務先の社会福祉施設のトイレ内に小型カメラを設置し女性を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、金沢市職員池田貴昭容疑者（46）＝同市湊＝を逮捕した。22日付。逮捕容疑は20日午後4時45分ごろ、同市内にある社会福祉施設の男女共用トイレに小型カメラを取り付け、県内に住む成人女性を撮影した疑い。署によると、21日に施設関係者から「トイレからカメラが見つかっ