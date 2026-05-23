◇インターリーグホワイトソックス9―4ジャイアンツ（2026年5月22日サンフランシスコ）ホワイトソックスは22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に勝利を収めた。「2番・一塁」で出場した村上宗隆内野手（26）は走者一掃の3点二塁打を放つなど、3打数1安打3打点の活躍。今季の成績は打率.246、17本塁打、36打点となった。ウィル・ベナブル監督（42）は4回の大量9得点に貢献した村上の打撃を最大限に評価した。初