約７年半前に女子高校生にわいせつな行為をしたなどとして、警視庁赤羽署は２０日、埼玉県川口市、職業不詳の男（３２）を強制わいせつと公然わいせつ容疑で逮捕したと発表した。逮捕は１９日。発表によると、男は２０１８年１１月２１日午後８時頃、東京都北区の公園内で下半身を露出し、女子高生にわいせつな行為をした疑い。調べに「覚えていない」と供述している。男は、帰宅途中だった女子高生に「駅まで一緒に行かない