お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（52）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。「おじさんハーフパンツ論争」について議論した。中年男性が職場でハーフパンツを着用することの是非をめぐる議論はこれまでにもSNSなどで繰り広げられてきた。今回、東京都庁が省エネ対策として軽装での勤務を推進する「東京クールビズ」を開始し、新たにハー