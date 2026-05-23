将棋の超早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」の開幕を前に、中国・四国ナヴィセトスのチーム動画が公開され、メンバーたちが岡山県倉敷市の美観地区を散策する様子がファンの注目を集めている。地元の名物「きびだんご」を前に、中国・四国ナヴィセトスの菅井竜也八段（34）が小学生時代の微笑ましいエピソードを明かした。【映像】菅井八段の“思い出の味”を実食（実際の様子）中国・四国ナヴィセトス