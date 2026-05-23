グローバルガールズグループ「Kep1er」（ケプラー）のヒカルが23日、ソフトバンク―日本ハム戦（みずほペイペイドーム）のセレモニアルピッチに登板した。メンバーに見守られる中で、華麗な投球フォームから見事なノーバウンド投球。ガッツポーズを繰り出した。「95点です。ちょっと（投げたボールが）上がりすぎました」と楽しそうに振り返った。福岡出身でソフトバンクファン。「ステージより緊張しました。ここに私がKe