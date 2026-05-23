アメリカの宇宙開発企業スペースXは22日、大型宇宙船「スターシップ」の無人飛行試験を行い、打ち上げは成功しました。イーロン・マスク氏が率いるスペースXは、アメリカ南部テキサス州の施設から「スターシップ」を打ち上げました。スターシップは、大型ロケットを含めると高さ約120メートルで、ロケットから切り離されたあと、約1時間後にインド洋へ着水しました。飛行試験は12回目で、これまで空中分解など失敗も相次いでいまし