MEGUMI（44）が23日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた、佐藤二朗（57）が原作・脚本・主演を兼ねた映画「名無し」（城定秀夫監督）公開記念舞台あいさつに登壇。「邦画史上最も不細工で汚いラブシーンにしようよ」と提案した上で、佐藤と劇中で臨んだラブシーンに対し「本当に汚かった」という感想の声が寄せられたことに「願いが届いた。表現が、ちゃんと皆さまに伝わった。汚いと言われて、初めてうれしかった」と満面