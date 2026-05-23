◆春季高校野球関東大会▽準決勝横浜４―２山梨学院（２３日・ＺＯＺＯマリン）横浜（神奈川１位）が山梨学院（山梨１位）との強豪対決に勝利し、春季関東大会では２０１６年以来、１０年ぶりに決勝へ進出した。２４日の決勝（千葉県野球場）では村田浩明監督（３９）が主将を務め、捕手としてエース・涌井秀章（現中日）とバッテリーを組んだ２００４年以来、２２年ぶりの頂点を狙う。＊＊＊先発した左腕・小林鉄三郎