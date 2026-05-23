敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3点適時二塁打を含む3打数1安打3打点、2四死球で9-4の勝利に貢献した。試合後、珍記録を作った同僚に言及し、米レポーターを爆笑させていた。5-0の4回2死満塁。村上はカウント0-2と追い込まれた状態から、左腕ボルッキの外角へのスライダーを逆らわずに左翼線へ弾き返した。走者一掃