京都１１Ｒ・平安ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝リアライズカミオン骨折明け７か月半ぶりの是政ステークス（東京・ダート２１００メートル）でオープン昇格を決めたアメリカンファラオ産駒。２着ギュルヴィ、３着アカデミアと、骨っぽい相手関係だったが、直線でしぶとく伸びて鼻差かわしきった。初の長丁場で５２２キロの体は余裕があり、まだ上積みが見込める。２３年のセレクトセール１歳で１億７０００万円の高値で落