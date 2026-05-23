◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）降雨のため中止となった第２ラウンドが行われ、ツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）は２バーディー、３ボギーの７３と落とし、暫定予選カットライン圏外となる通算５オーバーの７２位でホールアウトした。前半１１、１２番で連続ボギー。１７番、後半の５番とパー３でバーディーを奪ったが、７３と伸ばせ