ACミランが2026-27シーズンのユニフォームを発表したイタリアの名門ACミランが2026-27シーズンの新しいホームユニフォームデザインを発表した。ミランは2018年からプーマとサプライヤー契約を結んでいる。来季に向けた新しいデザインは赤黒ストライプのラインが今季によりもさらに太くなった点が特徴で、クラブ公式サイトではコンセプトについて「フットボールの世界で最も象徴的な美学であるロッソネロのビジュアルを最もクラ