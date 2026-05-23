記事ポイントハイセンスジャパン株式会社が高画質4K液晶テレビ「U8Sシリーズ」を2026年5月下旬に発売します。Mini-LED Pro、Hi-QLED量子ドット、最新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジンPRO II」が映像表現を高めます。Devialet監修の2.1.2ch音響、VIDAAの生成AI機能、165Hz対応ゲーム機能を搭載します。 ハイセンスジャパンから、高画質4K液晶テレビ「U8Sシリーズ」が登場します。Mini-LED ProとHi-QLED量子ドット、生成AIを取り