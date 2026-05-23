Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』に出演し話題となった、韓国の俳優ソ・イングク。2024年11月に横浜で開催されたファンコンサート『Heart UTOPIA』公演の模様が、24日（後7：45〜）CSホームドラマチャンネルで放送される。【写真】白ニットに身を包み…日本のファンを魅了するソ・イングク2024年9月にミニアルバム『SIGnature』をリリースしたソ・イングクが、11月に名古屋、神戸、横浜で開催したファンコンサートツアー「SE