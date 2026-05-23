元スピードスケート選手の高木菜那（※高＝はしごだか、33）が22日、自身のインスタグラムを更新。妹で同じく元スピードスケート選手の高木美帆（※高＝はしごだか、32）との2ショットを公開した。【写真】「絵面が強すぎ」ネット衝撃…首からメダルを掛けた高木菜那＆美帆「あ！今日美帆の誕生日だ!!Happy Birthday!!」と妹の誕生日を祝福した菜那。「もう32歳とか…え!?平昌でメダル取った時、美帆23歳だったからもう少しで1