高機能・高価格の手持ちタイプ小型扇風機「ハンディーファン」の発売が相次いでいる。若い女性を中心に普及し、２０００〜３０００円程度が売れ筋だったが、家電大手各社が今夏、１万〜２万円程度の製品を投入する。夏場の暑さが厳しさを増す中、購買力のある中高年ら幅広い年代層の需要が見込めるようになったことが背景にある。（坂下結子）世界首位の中国企業が日本参入「風量を１００段階で」シャープは、自社初のハンディ