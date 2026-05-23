◇ナ・リーグブルワーズ5−1ドジャース（2026年5月22日ミルウォーキー）ブルワーズのウィリアム・コントレラス捕手（28）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦に「3番・捕手」で先発出場。初回に4号先制3ランを放つなど、チームの4連勝に貢献した。初回、先頭・チョウリオからの連打で無死一、二塁の好機をつくると、相手先発・ロブレスキの低めカットボールを狙って、先制3ランを放ちチームを勢いづけた。2回