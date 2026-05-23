料理研究家の桜井奈々が22日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した商品を絶賛した。この日、桜井は「今朝はコストコのワッフルで朝ごはん」と切り出し「初めて買ってみたベルギーバターワッフル」と写真を公開。同商品について「バターの香りがとてもいい！！」「バターのコクと甘すぎない感じのバランスが絶妙なおいしさでした」と絶賛し「温めなおしたらまるで専門店で出てくるようなレベルの高さ