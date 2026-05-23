タレントの北斗晶が22日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と愛用しているというシューズを紹介した。この日、北斗は「ものすごい早朝からロケに出発」と明かし「パパ眠くて、髪をセットしてもらいながら寝てました」と佐々木の様子を写真とともに公開。銀座でのロケだったといい「お店がオープンする前にロケを終わらせなきゃ行けなかったから！！」と早朝からの撮影になった理由を説明した。続けて、夫婦で履いて