全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・竹ノ塚の喫茶店『縁側カフェ』です。日本庭園を望む広縁でほっと心安らぐ時間を久しぶりに買った原稿用紙をカバンに詰め込んで、再びここを訪れた。書院造りの客間の横には広縁の席。そこへ座って窓の外を眺めると、築山から流れるように配された梅がちらほらとほころんで、もうすぐ春が来るよと告げてくる。そんな風情は、どこか昔の