フリーアナウンサーの高橋真麻が22日に自身のアメブロを更新。多忙な1日を過ごしたものの、不眠のため眠れなかったことを明かした。この日、高橋は「新宿御苑に行きました」と報告し「その後、衣装合わせやら家の用事やらでとにかく忙しく」と多忙な1日だったことを説明。「『こんなに歩いたし、こんなにくたびれたから今夜こそは（ずっと不眠症なので）バタンキューで寝られるかも！』と期待を胸に夜を迎えた」と就寝前の心境をつ