お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が22日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんがバスケットボールチームのキャプテンに就任したことを明かした。この日、小原は「昨夜はバスケ見学にいきました」と切り出し、練習の最後に誠希千くんが前に出てきたことを報告。「誠希千もいるぞ？！？！」と驚いた様子でつづった。続けて「今年度、キャプテンに立候補したい人は先生に相談するように言われていたらしい」と説明し「そし