今シーズン限りでマンチェスター・シティを退任することを発表したジョゼップ・グアルディオラ監督が、サー・アレックス・ファーガソン氏から連絡をもらったことを明かした。22日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。2016年夏からマンチェスター・シティを率いてきたグアルディオラ監督は、チャンピオンズリーグ（CL）を1度、プレミアリーグを6度、FAカップを3度、EFLカップを5度制覇するなど、10シーズンで計2