タレントの辻希美が22日に自身のアメブロを更新。家族で焼肉へ行ったことを報告した。この日、辻は「昨日は家族全員が久しぶりに揃ったので家族で焼き肉に行きました」と報告。「そしてお肉をテイクアウトして今日のお弁当も焼き肉弁当に」と豪華な弁当の写真も公開した。続けて「今週は昨日までテスト期間だったからお弁当はお休みで久しぶりのお弁当」「また明日明後日無し」とつづり「そーんな今日は1日仕事やら家の事でやる事