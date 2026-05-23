2025−26シーズンのセリエA最優秀選手に、インテルのイタリア代表DFフェデリコ・ディマルコが選ばれた。22日、セリエA公式サイトが発表した。セリエAの年間最優秀選手は、トラッキングデータをもとにした高度な分析結果を基に決定される。統計データや技術的な出来事だけでなく、最適な動き、プレーの選択、そしてチームの技術的・身体的効率への貢献度など、パフォーマンスを客観的かつ質的に評価している。ディマルコは今