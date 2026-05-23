マンチェスター・シティは現地５月22日、ジョゼップ・グアルディオラ監督が今季限りで退任すると発表。シティ・フットボール・グループのグローバルアンバサダー就任も合わせて公表された。現在55歳のスペイン人指揮官は、2016年７月にシティの監督に就任。６度のプレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇など、多くのタイトルをもたらした。クラブの公式サイトによると、グアルディオラ監督は24日にホームで行なわれる