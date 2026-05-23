石川県金沢市の保育士の男が勤務先の保育所のトイレにカメラを取り付け、女性を盗撮した疑いで警察に逮捕されました。性的姿態等撮影の疑いで22日の夜、逮捕されたのは石川県金沢市湊2丁目に住む46歳の保育士の男です。男は5月20日午後4時45分ごろ、勤務先の金沢市立の保育所のトイレに、小型カメラを取り付け、保育所の職員で石川県内在住の女性を撮影した疑いが持たれています。職員が逮捕されたことを受けて、金沢市の村山卓市