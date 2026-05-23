言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、服選びの際にチェックする大切な基準、感情や気迫を伝える力強い響き、そして子どもたちの成長を支えてきた定番の玩具という、ジャンルの異なる3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。き□□お□□び□□うまヒント：