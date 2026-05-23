お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が22日深夜放送のTBSラジオ「JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。この日はゲストに俳優業で活躍する野呂佳代が登場。バラエティーではたびたび共演してきた2人だが、設楽は最近の共演で感じたことがあると語りだした。「『ジョブチューン』に来たとき、前の野呂との絡みと全体の空気が違う」と回顧。「これは良いことだよ」と前置きして「野呂に対して